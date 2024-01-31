Ожидается отстранение старших членов штаба Залужного.

Президент Владимир Зеленский 29 января встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Отмечается, что между ними возникли разногласия из-за того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году.

Издание The Washington Post пишет, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, но Зеленский считает эту цифру нецелесообразной, учитывая дефицит формы, оружия и учебных помещений, а также других потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

При этом президент заявил, что Украине не хватает средств для выплат такому количеству мобилизованных украинцев.

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В свою очередь Залужный ответил, что Украине не хватает сил из-за потерь, а также нужно ответить на 400 тысяч солдат, которых Москва планирует мобилизовать.

Издание пишет, что Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может "оживить" ситуацию. Также ожидается отстранение старших членов штаба Залужного.

Отставка Залужного - главные новости

29 января в СМИ поясвилась новость об "увольнении" Залужного с должности. В частности, журналист Роман Цымбалюк сообщил, что президент Зеленский назначил на место Залужного главу ГУР Кирилла Буданова. Позже в Минобороны сообщили, что информация якобы об "отставке" главнокомандующего ВСУ не соответствует действительности.

При этом издание The Economist пишет, что претендентами на должность Залужного являются два генерала - командующий Сухопутными войсками ВСУ 58-летний Александр Сырский и 38-летний начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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