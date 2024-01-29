"Увольнение" Залужного прокомментировал спикер Зеленского.

Валерий Залужный, "отставка" которого "разворошила" сеть, остается главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о якобы "увольнении" Залужного с поста, пишет liga.net. Стоит отметить, что сам украинский лидер во время традиционного вечернего обращения не говорил об отставке Залужного.

Издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Зеленский "подписал указ об увольнении Залужного". По его сведения, главным претендентом на пост главнокомандующего якобы является начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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В центре внимания Валерий Залужный - новости, которые стоит знать

Вечером 29 января журналист Роман Цимбалюк сообщил, что в Украине "появился новый главнокомандующий" Вооруженными силами. Он утверждал, что Владимир Зеленский назначил на пост Кирилла Буданова.

Напомним, Залужный по указу президента стал главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Под его руководством от россиян, в том числе освобождена правобережная часть Херсонской области.

В сети не раз разгоняли информацию о том, что между Залужным и Зеленским "есть конфликт", и украинский лидер якобы "хочет уволить" главнокомандующего. Президент в конце прошлого года расставил все точки над "і" - говорил, что имеет рабочие отношения с Залужным и планирует и в дальнейшем с ним работать.

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