Журналист писал, что вместо Залужного якобы назначили Буданова.

В сети в понедельник, 29 января, разогнали новости о том, что якобы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "уволен".

В частности, об "увольнении" Залужного сообщил журналист Роман Цимбалюк и отметил, что в нашем государстве якобы появился новый главнокомандующий. "У нас новый главнокомандующий. Президент Украины (Владимир Зеленский, - Ред.) назначал вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова (руководитель Главного управления разведки Минобороны, - Ред.)", - написал автор в Facebook.

Потом в Минобороны Украины сообщили, что информация якобы об "отставке" Залужного ложная. "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: "Нет, это не правда", - говорится на канале министерства в Telegram.

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В сети уже не раз разгоняли информацию о якобы "конфликте" между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Сам украинский лидер в конце прошлого года сказал, что имеет с главнокомандующим ВСУ рабочие отношения. Зеленский подчеркивал, что планирует и в дальнейшем работать с Залужным.

Президент назначил Залужного главнокомандующим армией Украины 27 июля 2021 года. До Залужного эту должность занимал Руслан Хомчак. Стоит отметить, что под командование Залужного от россиян освобождена, в частности, правобережная часть Херсонской области.

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