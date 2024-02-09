Бывший главнокомандующий не устраивал президента из-за своих подходов к планированию операций.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный всегда предлагал довольно осторожные планы ведения войны, тогда как президент Владимир Зеленский хотел более решительных действий. Это была одна из причин напряженности между ними, пишет Bloomberg со ссылкой на знающих людей.

Издание отмечает, что когда-то некий чиновник назвал Зеленского "тонкокожим". Но люди, знакомые с военным руководством Украины, говорят, что в отношениях между президентом и главкомом это так не выглядело.

"По крайней мере частично раскол [между Зеленским и Залужным] вращается вокруг того, что Зеленский предпочитает более смелый военный план, который противоречит планам более осторожного Залужного на ближайшие месяцы", – пишет Bloomberg.

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Кроме того, в последнее время напряженности между ними добавило публичное признание Залужным патовой ситуации на фронте в Украине. О тупике он писал в своем эссе для The Economist в ноябре. Хотя для многих это казалось лишь констатацией факта, но сама терминология очень не понравилась Зеленскому, отмечает Bloomberg.

"Украинский президент ненавидит слово "пат". Это насыщенный термин, который лежит в основе его споров с [Залужным]", – говорится в публикации.

Увольнение Залужного: последние новости

Как писал УНИАН, авторитетное издание Politico, рассказывая о причинах увольнения Залужного, вспомнило, что бывший главком был не таким уж популярным среди высших офицеров, как среди простых солдат и гражданского населения. В частности высших чинов ВСУ раздражало, что Залужный якобы проводил "много времени в Facebook, демонстрируя, как он что-то делает", хотя проблемы на передовой не решались.

Также мы рассказывали, что издание The Economist, которое в последние месяцы проявляло заметную симпатию к Залужному и было более критически настроено к Зеленскому, предупреждает о "риске ошибиться" со сменой главнокомандующего. В частности издание пишет, что Залужный решительно не соглашался на требования Зеленского относительно более решительных действий во время контрнаступления и не хотел брать на себя ответственность за проведение непопулярной в народе мобилизации, которую на него якобы пытался переложить Офис президента.

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