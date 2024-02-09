Соответствующие указы подписал президент Зеленский.

Генералу Валерию Залужному присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №61/2024, опубликованном на официальном сайте главы государства. Это звание генералу присвоено за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Другим указом №57/2024 звание Герой Украины присвоено начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенанту Кириллу Буданову. Отмечается, что за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу шефу украинской разведки присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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8 февраля президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вместо Валерия Залужного эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше, чем его предшественник на посту.

Залужного отправили в отставку, потому что он вел переговоры с Западом о поставках, исключая Минобороны из этого процесса, сообщает The Times.

Также генерал не предоставил свой военный план на 2024 год и считал нереалистичными приказы Зеленского, что, по словам Умерова, также повлекло увольнение.

По информации СМИ, Залужного мог бы заменить Кирилл Буданов. Впрочем, главкомом стал Александр Сырский.

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