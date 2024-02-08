Валерий Залужный получил "выговор" за то, что в прошлом году украинские военные не смогли добиться больших успехов в борьбе с российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины, положив конец месяцам растущей напряженности между лидерами.

Издание Politico пишет, что хотя генерал является одним из лидеров в Украине благодаря своей ключевой роли в отражении первого полномасштабного российского нападения почти два года назад и рассматривается как потенциальный политический соперник Зеленского, в украинской армии к нему относились менее терпеливо.

У него также были напряженные отношения с Вашингтоном, после того как он и американские военные лидеры разошлись во мнениях относительно того, как вести летнее контрнаступление 2023.

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Отмечается, что за несколько месяцев до увольнения острые разногласия по поводу хода войны между президентом и Залужным вышли на публику, отражая повышенную напряженность в Киеве в связи с огромными потерями в живой силе, провалом летнего контрнаступления и сокращением поставок оружия и боеприпасов.

Высокопоставленный украинский военный сказал, что среди высших чинов вооруженных сил растет недовольство тем, что Залужный проводит "много времени в Facebook, демонстрируя, как он что-то делает", в то время как на передовой мало что меняется в тактическом или стратегическом плане.

Успехи военного времени

Невозможно обойти вниманием критическую роль Залужного в первые дни полномасштабной войны. Он в срочном порядке перебросил недостаточно оснащенные подразделения на поле боя, чтобы отразить массированное наступление российских войск на Киев, и задержал московские войска настолько, что успела прибыть западная помощь. Затем, в конце 2022 года, он повел украинские войска в ошеломляющее контрнаступление, в результате которого были отвоеваны значительные территории.

Он также установил прочные отношения с министром обороны США Ллойдом Остином и другими высокопоставленными западными генералами, что сыграло решающую роль в обеспечении военной поддержки в 2022 и 2023 годах.

"Армия при Залужном сражалась великолепно, но правительство и парламент его плохо поддерживали", - говорит Глен Грант, бывший британский офицер и военный эксперт рижского Фонда безопасности стран Балтии, указывая на напряженность в связи с застопорившимся законом о мобилизации, который Залужный хочет принять для увеличения численности войск, но который является политически опасным.

По словам австрийского военного аналитика Тома Купера, Залужный также попал под огонь за то, что не завершил трансформацию украинских вооруженных сил в войска западного образца, не улучшил логистику и не провел ротацию войск вдали от линии фронта, чтобы дать им возможность отдохнуть и восстановиться, а не оставлять их в окопах на всю войну.

Грант указал на некоторые проблемы в управлении, хотя нельзя сказать, кто в этом виноват.

"Некоторые из самых слабых генералов остались на своих местах, а лучшие остались без дела. Неясно, чья это вина", - сказал он, но затем добавил: "Залужный - лучший мотиватор. То, чего ему не хватает в навыках и управленческих знаниях, он компенсирует характером".

Но этого оказалось недостаточно, чтобы генерал остался в фаворе у президента. Отношения между Зеленским и Залужным были напряженными в течение нескольких месяцев из-за разочаровывающего контрнаступления летом 2023 года.

Некоторые американские и западные советники рекомендовали более масштабные и целенаправленные атаки на конкретные позиции, которые бы направили массу украинских сил против слабых участков российских укреплений.

Как только начались бои, свежие украинские части, обученные западными военными, но не имевшие боевого опыта, с трудом справлялись с жестокими атаками, наталкиваясь на российскую оборону. После нескольких месяцев боев Украине удалось отвоевать лишь несколько километров территории, ценой огромных потерь в живой силе и технике.

Внутренняя политика

Данная ситуация оставила Залужного открытым для нападок. Между Залужным и Пентагоном также возникли разногласия по поводу того, как должно вестись контрнаступление.

Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные предприняли крупное наступление, сосредоточившись на одном участке, где, по мнению специалистов, возможен прорыв. Вместо этого Киев выбрал несколько наступлений по всему фронту, полагая, что это затруднит россиянам укрепление сразу нескольких участков.

"Хотя вина за эти разногласия полностью ложилась на плечи Залужного, он также был "ограничен Зеленским", за которым оставалось последнее слово в военных вопросах, "и поэтому США продолжали кричать не на того человека", - отметил западный советник.

Украинский офицер указал, что "война на истощение - очень, очень плохой выбор для Украины". По его словам, Украине следует применить "асимметричный" подход, направленный на оборонные и промышленные объекты внутри России, "чтобы сломать их, вместо этой мясорубки" - что в долгосрочной перспективе выгодно России с ее многомиллионным населением и большими запасами техники и вооружений.

В ноябре Залужный заявил в журнале Economist, что война зашла в тупик, чем вызвал резкий отпор со стороны Зеленского и его советников. Статья Залужного вынудила Зеленского убеждать партнеров в обратном.

"Раздражение вызвало и то, что окружение Залужного открыто и публично обсуждает президентские перспективы Залужного", - заявил Владимир Фесенко, главный аналитик киевского Центра политических исследований "Пента". "Это не борьба за власть. Но если он не уволит Залужного, то через некоторое время начнется двоевластие. А это уже неприемлемо и будет вызовом для Зеленского. Для него есть вызовы, политические риски, но, учитывая ставки, эти два варианта не могут сосуществовать".

Спустя несколько дней после того, как стало известно о возможной отставки Залужного, генерал опубликовал в CNN статью, в которой заявил, что его войска должны освоить новые формы подготовки и новое оружие, чтобы в полной мере воспользоваться своим преимуществом в создании новых смертоносных беспилотников.

Зарубежные проблемы

Политическая борьба в Киеве не помогает выйти из политического тупика в Вашингтоне, где республиканцы в Конгрессе блокируют финансовый пакет с важнейшей помощью для Украины, поскольку у ВСУ нехватка боеприпасов, что затрудняет сдерживание российских оккупантов.

Это событие отмечают и в Москве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что сообщения об увольнении Залужного свидетельствуют о том, что в Киеве "дела идут не очень хорошо".

Николай Белесков, старший военный аналитик благотворительного фонда "Вернись живым", который помогает украинской армии с поставками, считает, что "как бы ни развивались события в связи с перестановками в руководстве, ключевая задача для Украины остается неизменной - это разработка и реализация качественной военной стратегии в 2024 году".

Учитывая нынешнее преимущество России в живой силе и материальных средствах, а также отсутствие поддержки со стороны США, американский советник заявил, что в этом году существует реальный риск того, что Россия продолжит свои наступательные действия, изматывая украинские силы до тех пор, пока Киев "не будет вынужден вести переговоры из все более невыгодной позиции".

Отставка Залужного - главные новости

Президент Владимир Зеленский объяснил причины увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, украинской армии нужны изменения, потому что Украина не смогла добиться успеха "на земле" в войне против России в 2023 году.

Он отметил, что сейчас есть "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области.

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