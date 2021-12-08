Волонтер помогал украинским военным с начала российско-украинской войны.

В среду, 8 декабря, умер легендарный волонтер Сергей Максимец, которого бойцы в зоне ООС прозвали "Дядя Сережа". Сергею Максимцу было 69 лет.

Об этом сообщает 24 Канал.

Известно, что волонтер помогал украинским военным с начала российско-украинской войны. В 2014 году Максимец был вынужден бежать из родного Донецка, потому что он попал в расстрельные списки оккупантов и его собирались арестовать.

Он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых военных и помогал эвакуироваться гражданских.

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Волонтер Наталья Воронкова рассказала, что Сергей Максимец был одним из самых древних ее водителей в поездках в зону ООС и обязана ему жизнью.

"Когда был Иловайск, он ездил на ту сторону, делая вид, что едет забирать вещи из дома. А сам под этими вещами вывозил наших военных, которых находил ранеными в подсолнухах, или которых ему передавали местные жители", - рассказала она.

За время своего волонтерства Максимец подвергся серьезным контузиям и частично потерял слух. В последние годы он жаловался на проблемы с сердцем: он перенес инфаркт, после чего понадобились две сложные операции.

Как сообщал УНИАН, недавно 12 волонтеров получили государственные награды из рук президента Владимира Зеленского.

Автор: Олег Давыгора