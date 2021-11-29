В Харькове на 72-м году жизни умер заслуженный журналист и диктор Харьковского радио Юрий Вирченко. Его голосом звучали названия станций метро до 2016 года.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на сестру Юрия Ларису Кошеварову.

По предварительным данным, у Вирченко случился сердечный приступ в метро.

"Это произошло внезапно, в 14:20 прямо на платформе станции метро "Киевская". Предварительно, как определили врачи - сердечный приступ. У него были хронические болезни: диабет, сердечно-сосудистые, давление было высокое, обычные старческие болезни", - рассказала Лариса.

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Автор: Людмила Жерновская