Бывшему политику было 83 года, накануне его госпитализировали с коронавирусом.

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. О его смерти стало известно в четверг, 25 ноября.

О смерти экс-политика на своей странице в Facebook сообщил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

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"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского голову столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", — написал он.

Кличко отметил, что Омельченко любил Киев и был "одним из тех, кто творил его современную историю".

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича…Светлая память…", — добавил действующий мэр Киева.

Информацию о смерти Омельченко подтвердил ТСН и его сын: "Папа умер. Болел и умер. От COVID... Я не хочу рассказывать о всех его болезнях. Пытались реанимировать, но ничего не могли сделать".

Ранее сообщалось, что экс-мэр Киева, действующий депутат Киевсовета Александр Омельченко попал в больницу из-за заболевания COVID-19. "На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов как по специальности, так и по возрасту – Александр Омельченко в больнице. В таком непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", — сообщал 18 ноября Виталий Кличко.

Справка УНИАН. Александр Омельченко родился в 1938 году. Был председателем КГГА с 1996 по 2006 годы, мэром столицы - с 1999 по 2006 годы.

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Автор: Ольга Робейко