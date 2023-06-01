Дмитрий Ратников заявил, что часть людей находились в укрытии.

Председатель Деснянского районного администрации в Киеве Дмитрий Ратников оправдался закрытое убежище во время ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 1 июня, из-за чего погибли люди. Он отметил, что был открыт центральный вход больницы.

"Ночью в нашем районе в считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел. По сообщению директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. 3 человека у укрытия погибли. Выясняются все детали трагедии", - сообщил чиновник в Facebook.

По его словам, ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА, а с докладом вызвали всех ответственных лиц.

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"Будут приняты жесткие решения по всем ответственным лицам после выяснения всех обстоятельств", - подытожил Ратников.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что с охранником медучреждения сложно говорить, потому что у него контузия.

В то же время очевидцы с места событий сообщили, что от охранника чувствовали запах алкоголя.

Ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня - главные новости

В ночь на 1 июня россияне ударили по Киеву ракетами, применив 10 ракет. В результате атаки в Деснянском районе города погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения.

При этом муж одной из погибших женщин сообщил, что его семья после объявления тревоги пришла к укрытию, но оно оказалось закрытым. Пока мужчина искадл охранника, его жена погибла.

Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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