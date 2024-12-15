Мария Берлинская заявила, что украинскому обществу и Украине нельзя "уснуть".

Даже если Украина совсем скоро пойдет на какое-то "перемирие" с Россией, нашу страну ждет третий этап полномасштабной войны, считает волонтер и основательница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По ее словам, "наивно думать", что избранный президент США Дональд Трамп сможет остановить военные действия и кремлевского диктатора Владимира Путина за те 24 часа, как он обещал.

"Ни в коем случае этого не будет. Очень хочу ошибаться, но я вижу эту войну уже одиннадцатый год. Россия накопит силы и пойдет дальше. Если мы снова уснем, как мы уснули после АТО, то третий этап будет для нас фатальным. А если не уснем, то мы устоим за счет своего интеллектуального, бизнесового ресурса ума и единства", - сказала она в ходе выступления на GET Business Festival, передает "Главком".

По ее словам, во многих российских технологиях, которые используются, в частности, для убийства украинцев на фронте, присутствуют "украинские мозги". Это касается и БПЛА "Орлан", и "Комета-М".

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"Потому что в 2000-х, когда здесь инженеров выбрасывали на радиорынок и они стояли, как бедняки, нищие, сюда приезжали россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и предлагали хорошие зарплаты в несколько тысяч долларов, квартиры сразу, давали возможность пойти детям в хорошие школы. Тогда еще никто не думал о войне", - отметила она.

Именно это и позволило России "выкачать" лучших инженеров Украины, которых теперь используют в этой войне.

Окончание войны в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, как повлияют переговоры с Россией на бои на фронте. Эксперт напомнил, что происходило во времена АТО, а именно когда российские оккупанты продолжали наступать, когда "переговорщики обсуждали процесс прекращения огня".

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал хвастаться, якобы он "открыл двери" к мирным переговорам Украины и России.

"Полгода назад никто не хотел слышать о мире. Теперь об этом говорят все", - написал он.

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