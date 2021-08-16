Украинских граждан в Афганистане призвали обращаться на горячую линию министерства.

В Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" замглавы МИД Евгений Енин.

"По состоянию на сейчас посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане. Мы советуем гражданам, которые находятся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнерами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан", - сказал Енин.

Заместитель главы МИД отметил, что Украина готова помогать и ключевым международным партнерам в эвакуации их граждан.

"Безусловно, приоритет предоставляется гражданам Украины, но если идет эвакуационный рейс, как сегодня ночью, и есть возможность взять на борт граждан других государств, то мы это делаем, потому что мы все прежде всего люди", - заявил он.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и начали наступление на Кабул. Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Министерство иностранных дел Украины заявляло, что в Афганистане остаются еще до 50 украинцев.

Автор: Леся Лещенко