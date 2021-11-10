Секретарь СНБО предлагает крупнейшей фракции Бундестага забирать себе беженцев, которые из Беларуси направляются в Польшу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предлагает крупнейшей фракции Бундестага - Социал-демократической партии (СДПГ), у себя разместить беженцев, которые из Беларуси направляются в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге после заседания СНБО.

"У нас на заседании Совета национальной безопасности и обороны мы рассматривали это соответствующее заявление господина Шмида. У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой (мигрантов - УНИАН), скажем так, по два, по три, по пять к себе, если есть место в Бундестаге, у них там есть кабинеты. Пусть они их берут к себе и пусть они там находятся", - заявил Данилов.

"Чего это, с какого перепуга мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Таков был вопрос. Очень странно, когда немцы начинают нам рассказывать, что нам по этому поводу делать. Такое предложение, кстати, прозвучало, и я не шучу - именно социал-демократам по этому поводу", - подчеркнул Данилов.

Как сообщал УНИАН, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко