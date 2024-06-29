Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Граждане Украины, которые работают в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине, - сообщают в Миграционной платформе EWL по результатам исследования "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах".

В среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто ("чистыми"). Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату нетто в Украине.

В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно втрое больше средней зарплаты в Украине. Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 евро до 1999 евро чистыми. Еще 22% респондентов указали, что их зарплата - менее 499 евро.

Видео дня

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 евро до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% - ниже 499 евро.

Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) полагаются на местную финансовую помощь. Это свидетельствует о проблемах, с которыми они сталкиваются, часто не имея постоянного дохода или нуждаясь в государственной поддержке.

Зато почти половина опрошенных как в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что несмотря на финансовую помощь, которая позволяет им жить в стране пребывания, они все равно решают работать.

Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии присылают деньги в Украину. В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на Родину.

Как проводился опрос

Опрос был проведен с использованием гибридного подхода: онлайн-интервью CAWI и F2F-интервью в марте 2024 года с выборкой N=400 взрослых (18+) граждан Украины, которые сейчас проживают в разных городах Германии и N=400 совершеннолетних (18+) граждан Украины, которые сейчас проживают в Нидерландах.

В исследовании приняли участие все граждане Украины, проживающие в этих странах, как трудовые мигранты, так и военные беженцы.

Украинские беженцы в Германии

Ранее сообщалось, что 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы для трудоустройства, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году.

Правительство Германии отклонило предложение правящей партии Христианско-социальный союз (ХСС) депортировать нетрудоустроенных украинских беженцев. Об этом пишет Zeit Online. В МИД страны отметили, что ежедневно можно наблюдать, как Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру на западе страны.

Вас также могут заинтересовать новости: