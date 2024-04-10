Среди этих людей в частности может быть агентура российских спецслужб.

Среди украинских беженцев в Европе и Северной Америке, которые выехали с оккупированных территорий, в частности есть те, кто искренне приветствовал приход "русского мира", но потом в нем разочаровался. Об этом говорится в публикации издания OBOZ.UA.

Отмечается, что многие "ждуны" сначала радостно оформляли оккупационные документы и избавились от украинских. Но не все. Поэтому, когда "русский мир" показал свое истинное лицо, часть этих людей сбежала в ЕС, Канаду и даже США.

Как рассказал изданию житель оккупированного Донецка, бежать из города людей заставило не только ухудшение экономических условий, но и массовая мобилизация, которая здесь началась еще за несколько дней до полномасштабного вторжения. Даже сторонники России не горели желанием погибать на фронте.

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"Они просто не хотят воевать и не хотят умирать. Часть из них в одиночку или с семьями выехали в РФ, потому что иначе никак, а потом уже в другие страны - где им не грозила мобилизация. Оставаться в России было опасно", - объясняет дончанин.

Примечательно, что даже любители "русского мира", прибыв в Европу, превратились в пылких патриотов Украины, лишь бы у них не возникли проблемы с местными властями.

Издание приводит пример Максима Доненко, который в 2014 году возглавил оккупационный "Центр оценки и мониторинга качества образования" в Симферополе. Поработав на оккупантов, с началом полномасштабной войны он уехал с семьей в Канаду под видом украинского беженца.

По словам жительницы оккупированного Мелитополя, из-за близости города к фронту часть местных коллаборантов тоже решила уехать в ЕС. При этом с выездом особых проблем нет - постоянно ездят автобусы, изоляции нет.

"Разве что дорога будет длинной. А так все реально. Главное, чтобы были украинские документы, а также деньги, - и можешь поехать куда угодно", - говорит она.

По словам представителя украинской разведки, имя которого не называется, главной проблемой здесь является то, что среди таких "беженцев" может быть агентура российских спецслужб. Замаскировавшись под украинских патриотов, эти люди начнут собирать информацию о путях поставки военной помощи Украине и тому подобное.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в странах Европейского союза находятся 4,2 млн украинских беженцев. Больше всего - в Германии (1,2 млн), Польше (957 тыс) и Чехии (385 тыс). Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 33,9%, а взрослые мужчины - 21,2%.

Также мы сообщали, что в Польше введут важные изменения по обучению украинских детей. С 1 сентября 2024 года всех украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы.

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