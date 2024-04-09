Польское правительство подготовило изменения в действующее законодательство.

Министерство внутренних дел и администрации подало в польское правительство изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Документ опубликовала Канцелярия премьер-министра Польши.

Проект закона, который планируют принять во втором квартале 2024 года, предусматривает ряд изменений для беженцев из Украины, в частности, относительно выплат. Речь идет о прекращении денежного обеспечения на проживание и питание (40 злотых на человека в сутки). Также предусмотрена ликвидация единовременного денежного пособия 300 злотых и прекращение поддержки финансирования фотосъемки при оформлении PESEL UKR (статуса временной защиты).

Также предусмотрены другие изменения:

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введение обязанности подавать заявку на PESEL UKR сразу после прибытия на территорию Республики Польша

продление законности пребывания граждан Украины, которым присвоен номер UKR PESEL, до 30 сентября 2025 года;

продление до 30 сентября 2025 года срока предоставления вида на жительство гражданину Украины, который выдается на 1 год, если он не соответствует требованиям для получения вида на жительство.

К тому же ряд нововведений будет касаться образования для детей украинских беженцев.

Украинцы за рубежом

В странах Европейского союза находятся 4,2 млн украинских беженцев. Количество людей с таким статусом уменьшается. Как свидетельствуют данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. На конец января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

В Германии хотят изменить правила трудоустройства беженцев из Украины. Одна из ассоциаций призывает предоставлять возможность работать без предварительного прохождения языковых курсов.

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