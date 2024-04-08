В странах Европейского союза находятся 4,2 млн украинских беженцев. Количество людей с таким статусом уменьшается.
Как свидетельствуют данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. На конец января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.
Больше всего украинских беженцев приняли:
- Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС);
- Польша (957 200; 22,6%);
- Чехия (385 075; 9,1%).
Больше всего людей за месяц прибыли в:
- Германию (+16 430; +1,3%);
- Польшу (+5 640; +0,6%);
- Чехию (+3 885; + 1,0%).
В феврале стало меньше украинцев с временной защитой в:
- Австрии (-1 420 человек; -1,7%);
- Франции (-685; -1,1%);
- Эстонии (-550; -1,5%);
- Нидерландах (-120; - 0,1%);
- Мальте (-20; -1,0%).
Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 33,9%, а взрослые мужчины - 21,2%.
Украинские беженцы в ЕС - последние новости
1 апреля стало известно, что ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала улучшить условия для интеграции украинских беженцев. Речь идет о возможности начать работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.
В международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal ранее сообщали, что около половины украинцев, находящихся в Польше, не могут определиться с планами по возвращению в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.