По состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины.

В странах Европейского союза находятся 4,2 млн украинских беженцев. Количество людей с таким статусом уменьшается.

Как свидетельствуют данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. На конец января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев приняли:

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Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС);

Польша (957 200; 22,6%);

Чехия (385 075; 9,1%).

Больше всего людей за месяц прибыли в:

Германию (+16 430; +1,3%);

Польшу (+5 640; +0,6%);

Чехию (+3 885; + 1,0%).

В феврале стало меньше украинцев с временной защитой в:

Австрии (-1 420 человек; -1,7%);

Франции (-685; -1,1%);

Эстонии (-550; -1,5%);

Нидерландах (-120; - 0,1%);

Мальте (-20; -1,0%).

Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети - 33,9%, а взрослые мужчины - 21,2%.

Украинские беженцы в ЕС - последние новости

1 апреля стало известно, что ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала улучшить условия для интеграции украинских беженцев. Речь идет о возможности начать работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.

В международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal ранее сообщали, что около половины украинцев, находящихся в Польше, не могут определиться с планами по возвращению в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.

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