С 1 сентября 2024 года всех украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы.

В Польше с 1 сентября 2024 года всех украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы. Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявила заместитель министра образования Иоанна Муха. По ее словам, соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши и он уже на завершающем этапе.

По словам представительницы Минобразования Польши, после межправительственных консультаций с украинскими коллегами стало известно, что в Польше 50-60 тысяч украинских детей не охвачены польской системой образования.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество, и мы этим предложением воспользуемся. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях", - сообщила Муха.

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Предварительно известно, что для украинских детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. С этой целью трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Кроме того, украинских детей будут учить европейской интеграции. В министерстве образования Польши считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский союз.

Украинцы в Польше

Ранее в Польше запланировали ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев.

По состоянию на конец 2023 года количество официально трудоустроенных украинцев в Польше составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев. Также известно, что за последние два года украинцы зарегистрировали в Польше более 48 тысяч ФЛП.

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