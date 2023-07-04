Это приглашение стало бы огромным стимулом для украинских солдат, сказал президент.

Владимир Зеленский призывает президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны.

В интервью Эрину Бернетту из CNN президент Украины сказал, что Байден был принимающим решение, станет ли страна членом Североатлантического Альянса. "Он поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат", - сказал Зеленский.

В Украине понимают, что страну не примут в НАТО до завершения войны, однако украинцам важно чувствовать поддержку союзников в этом вопросе, добавил президент.

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"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", - подчеркнул он.

Саммит НАТО в Литве

Напомним, что в конце сентября прошлого года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Известно, что президент Украины уже получил приглашение. Ожидается, что там обсудят членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для нее.

В Белом доме уже сообщили, что на саммит прибудет президент США Джо Байден. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что в Вильнюсе "четко заявят, что будущее Украины с НАТО".

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