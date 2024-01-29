Такие задержки особенно болезненны для тех, кто находится на передовой.

Западные страны испытывают давление, чтобы увеличить поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных оборонительных арсеналов. При этом для изготовления достаточного для нужд украинских войск количества снарядов Западу понадобится два года.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что главная проблема заключается в том, что на западных предприятиях не хватает квалифицированных работников, чтобы удовлетворить спрос. Опытные специалисты уходят на пенсию, тогда как привлекать на производство молодое поколение становится все труднее.

С дефицитом работников сталкиваются не только крупные оборонные компании, но и их поставщики. В частности, компания CSG, которая производит 155-мм боеприпасы для гаубиц, используемых в странах НАТО и Украине, хочет ускорить производство. Нового оборудования там ждут почти четыре года. Сейчас предприятие работает в три смены на существующем оборудовании. Однако, если бы у него были большие мощности, объемы производства могли бы быть в три раза больше.

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Кроме того, производство вооружения требует мастерства. Многие процессы автоматизированы, но часть работы по-прежнему приходится выполнять вручную.

"Западные страны испытывают давление, чтобы увеличить поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных оборонных арсеналов. Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков мало стимулов тратить деньги на оружие. Однако во время нестабильности расходы на оборону растут, что приводит к полным заказам, но к длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает достаточного количества квалифицированных работников, чтобы заполнить цепочку поставок", – говорится в материале.

Автор статьи подчеркивает, что такие задержки особенно болезненны для тех, кто находится на передовой. Один высокопоставленный руководитель отметил, что западным производителям оборонной техники понадобится два года, чтобы изготовить достаточно боеприпасов для того, чтобы украинские солдаты были обеспечены так же хорошо, как и российские.

Оружие для Украины: последние новости

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в Германии построят новый завод для производства боеприпасов. Изготовленные там снаряды будут поставлять и Украине. По его словам, новый завод построят в рекордно короткие сроки.

В то же время немецкая технологическая компания Quantum-Systems объявила, что подарит Украине 100 беспилотников Trinity различных моделей. Отмечается, что компания также поставляет сотни БПЛА Vector в Украину по поручению правительства Германии.

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