Как отметил военный, пехотинцев на фронте могут заменить только пехотинцы.

Экс-командующий аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что мобилизация очень важна, поскольку пехота является главным фактором на войне.

Как отметил Якубец в эфире канала Эспрессо, пехотинцев на фронте могут заменить только другие пехотинцы. К сожалению, потери надо компенсировать.

"Пехоту можно заменить только пехотой. Это война и какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте - это главный фактор. А пехота - это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, есть раненые, погибшие и нужно восстанавливать", - объясняет эксперт.

Как отметил военный, армия не может постоянно быть на переднем фронте. Надо менять расположение подразделений.

"Говорили еще в том году: господин министр обороны, призовите больше, а он нам отвечал, что у него миллион под прицелом. А мы спрашиваем: Где же тот миллион, если россияне наступают или обороняются, по данным разведки 430 тыс., это значит, что примерно такая же цифра и у нас. А где же тогда еще 600 тысяч, чем они занимаются? Другие направления прикрывают? Какие? На севере, а ведь там можно обойтись пока, там нет активных действий; на северо-востоке - тоже. То есть армию надо пересчитать, посмотреть, где лишние, а их очень много", - подчеркнул Якубец.

По его данным, мобилизация должна активно продолжалось. Отдельно Якубец прокомментировал информацию по поводу того, что лучше мобилизовывать одного мотивированного, чем два без мотивации.

"Уважаемые друзья, вы очень сильно ошибаетесь, нельзя так говорить. Что значит немотивированные, что значит он не хочет или он не умеет? Не умеет значит научим, а не хочет - заставим, это же война, как кто-то там будет немотивирован", - отметил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости

В ВСУ подчеркивали, что под мобилизацию подпадают военнообязанные, которым служить не мешают какие-то проблемы со здоровьем. Также отмечалось, что мобилизации не подлежат люди, имеющие право на отсрочку от службы.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в нашем государстве есть проблемы с мобилизацией. Эксперт сообщал, что воевать отправляют людей, которые не хотят этого делать, и таким образом военкомы подставляют наших бойцов, поскольку немотивированные люди могут стать предателями.

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