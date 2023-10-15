Мобилизации подлежат граждане, которые могут служить по состоянию здоровья, отметили в Вооруженных силах Украины.

Мобилизация 2023 в Украине продолжается, и в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины уже разъяснили резонансу заявление, что свое государство "придется защищать каждому".

Сейчас мобилизовать могут мужчин в возрасте 18-60 лет, которые по состоянию здоровья способны служить, рассказал руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что, согласно Конституции, граждане должны защищать свое государство.

"...для того, чтобы быть готовым выполнять свой долг, необходимо явиться в свои ТЦК СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, старое название военкомат - Ред.) и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-то право на отсрочку - предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно", - сказал Фитьо.

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По его словам, например, если гражданин есть в базе реестра как военнообязанный и здоровый, но имеет болезнь и ничего не сообщил в военкомат, то там не знают, что он не может служить.

Мобилизация в Украине - что сегодня стоит знать

Мобилизацию в Украине объявили после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу территорию. Стоит отметить, что сейчас прийти в военкоматы должны не только мужчины призывного возраста, но и женщины-медики, поскольку они также военнообязанные и должны находиться на учете.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова 13 октября высказалась о мобилизационных мерах. По сведениям журналистов, она сказала, что Украину придется защищать каждому, поэтому лучше прийти самому в ТЦК "и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться именно в него". Это заявление вызвало в обществе большой резонанс.

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