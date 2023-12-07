Людей нужно деньгами мотивировать служить, считает украинский воин.

Мобилизация в Украине продолжается, но во время этого процесса есть серьезные минусы.

Такое мнение высказал командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка украинской армии Андрей Серган в беседе с "Радио Свобода". "...Я вижу очереди в барбершопы, в кофейни, в спортзалы, в рестораны, я везде вижу очереди, но возле военкоматов я очередей не вижу", - сказал воин и добавил, что именно поэтому не может сказать, что мобилизационные процессы идут успешно, и есть много желающих служить.

"...тех, кого собирают по деревням, простите меня, пожалуйста, это рабочие ребята из сельскохозяйственного направления, которое сейчас просто "обескровили". И это не добровольцы", - подчеркнул собеседник.

Видео дня

Серган считает, что украинским властям необходимо максимально работать над тем, чтобы у людей была мотивация пополнять ряды Вооруженных сил Украины. Командир взвода дронов отметил, что воины должны получать достойную зарплату, а не дополнительные временные выплаты.

"...Мы понимаем, что мы подписываем контракт на 400 или 500-600 долларов, это где-то 20-25 тысяч гривень, это же и есть зарплата. А то, что там дополнительно платят тридцатку, пятидесятку или сотку - это уже бонусы, и они не постоянные...", - подчеркнул он.

Важные украинские новости - мобилизация продолжается, и это стоит знать

В нашем государстве мужчин призывного возраста (18-60 лет) начали активно мобилизовать после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на нашу землю. Кроме того, в военкоматы для проверки информации должны появиться женщины-медики.

В ВСУ подчеркивали, что под мобилизацию подпадают военнообязанные, которым служить не мешают какие-то проблемы со здоровьем. Также отмечалось, что мобилизации не подлежат люди, имеющие право на отсрочку от службы.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в нашем государстве есть проблемы с мобилизацией. Эксперт сообщал, что воевать отправляют людей, которые не хотят этого делать, и таким образом военкомы подставляют наших бойцов, поскольку немотивированные люди могут стать предателями.

Вас также могут заинтересовать новости: