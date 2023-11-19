Пророссийски настроенных украинцев не надо мобилизовывать, считает эксперт.

В Украине продолжается мобилизация 2023, и есть серьезная проблема в этом процессе.

Иногда территориальные центры комплектования и социальной поддержки отправляют в зону боевых действий людей, которые не хотят воевать, и таким образом подставляют украинских воинов, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что у нас есть пророссийски настроенные граждане, которые сделают все, чтобы не защищать Украину и навредить Вооруженным силам нашего государства. Он подчеркнул, что таких людей надо отсеивать сразу и не мобилизовать.

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"...Их не надо вообще никак мобилизовать, потому что это угроза для того подразделения, в котором будет этот человек находиться. Это должен быть достаточно серьезный морально-психологический отбор. Но кто в ТЦК это делает?" - отметил собеседник.

По мнению эксперта, также нельзя отправлять на фронт людей, которые не хотят воевать.

"Ну вот, пример, если подходят представители ТЦК к человеку на улице и вручают повестку. Этот человек пытается убежать или сопротивляется. Какой смысл его уже мобилизовать? Просто психологически. Что вы делаете? Вы что сами не понимаете... Вам надо сделать план, галочку поставить? Окей. А кого вы отправляете в зону боевых действий к фактически вашим же побратимам? Того, кто не хочет воевать, кто может стать предателем... Который может сдать геолокацию, перейти на сторону врага...", - предупредил Коваленко.

Мобилизация в Украине - на сегодня это стоит знать

В Украине активные мобилизационные мероприятия начались после того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществили полномасштабное вторжение на нашу землю. Сейчас в ТЦК для уточнения данных должны появиться мужчины призывного возраста, а также женщины-медики.

Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в середине октября этого года сказал, что под мобилизацию подпадают мужчины призывного возраста (18-60 лет), которые не имеют проблем со здоровьем, способных помешать проходить службу, и причин для отсрочки.

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