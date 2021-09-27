Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра МВД и в приложении "Дія".

Украинцы вскоре смогут онлайн заключать договоры купли-продажи автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

"Регистрация и перерегистрация автомобиля всегда остаются самыми популярными услугами сервисных центров МВД. Вводя предоставление государственных услуг онлайн, мы заботимся не только о доступности государственных услуг, но и о сокращении времени их получения. Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн", - сказано в сообщении.

В сервисном центре пояснили, что такое нововведение предусмотрено постановлением Правительства от 22 сентября №1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

Читайте такжеУкраинцы смогут воспользоваться новой революционной функцией в "Дии""Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг ("Дія"). Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам", - рассказали в сервисном центре.

Так, после положительной проработки администратором, продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи, и договор считается заключенным.

Отмечается, что нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение шести месяцев после вступления в силу указанного постановления Кабмина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на портале "Дія" появилось функция скачивания COVID-сертификата.

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Автор: Таня Поляковская