Чтобы получить сертификат, даже не нужна "Дия.Подпись".

Министерство цифровой трансформации предоставило украинцам новую возможность - теперь COVID-сертификаты можно скачать прямо из программы.

Как это сделать, объяснили в YouTube ведомства.

Чтобы получить сертификат, не нужна "Дия.Подпись", но для этого необходимо выполнить несколько шагов:

авторизоваться на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП); нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"; подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом; если данные о вакцинации есть в реестре, то на электронную почту придет соответствующее сообщение.

Напомним, вводить COVID-сертификаты в приложение "Дия" Минцифры начало в июле. Таким образом, граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, получили возможность сгенерировать в программе цифровую версию COVID-сертификата.

Также мы писали, что в "Дии" появилась функция шеринга документов. Это позволит посетителям сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг предъявлять электронный паспорт в приложении и делиться цифровой копией документа.

Автор: Станислав Кожемякин