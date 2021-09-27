Пользователи не могут войти в мобильную версию, так как она запрашивает смену пароля.

Клиенты "ПриватБанка" заявляют о массовом сбое в работе системы "Приват24".

Как передает корреспондент УНИАН, практически все пользователи жалуются на то, что система слишком долго обрабатывает введенный пароль, после чего просто зависает.

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Многие пользователи не могут войти в мобильную версию, так как она запрашивает смену пароля.

Также уже около часа невозможно войти в систему с ноутбука.

У одних пользователей система подвисает, у других - выдает уведомление о проведении технических работ.

В пресс-службе банка сообщили, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время и что данная неполадка - это регламентные работы, а не сбой в работе системы.

"ПриватБанк" и предыдущие регламентные работы:

В ночь на 4 сентября 2021 года "ПриватБанк" на пять часов приостанавливал транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения.

Автор: Елена Коваленко