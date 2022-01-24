Кроме того, вскоре программа "еПоддержка" будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от COVID-19.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале главы государства.

Зеленский напомнил, что с сегодняшнего дня по тысяче гривен, полученных по программе "еПоддержка", украинцы старше 60 лет могут потратить на лекарства.

"В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг", - отметил он.

Президент также сообщил, что вскоре программа будет распространяться и на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.

"Кроме базовых - на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее - они смогут тратить деньги в сфере образования: на образовательные курсы, услуги, программы и тому подобное", - сказал глава государства.

Он отметил важность бустерных прививок для повышения иммунитета против COVID-19.

"В рамках программы "еПоддержка" будет добавлено еще по 500 грн для тех граждан Украины, которые получат третью, бустреную дозу", - отметил Зеленский.

Читайте такжеПоддержка самых слабых: на что украинцы начали тратить "Вовину тысячу" и как ее получить тем, кто еще не успелКак сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты пр программе "еПоддержка".

От начала вакцинальной кампании в Украине привиты более 15,1 млн человек, бустерную дозу вакцины получили более 208,7 тыс.

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