Президент отметил, что сейчас власть работает ради полной деэскалации ситуации на Востоке Украины путем мирного урегулирования, а причин для паники нет.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не кричать "все пропало".

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале главы государства.

"Все под контролем. Причин для паники нет", - подытожил он результаты заседания СНБО.

По словам президента, власть работает ради полной деэскалации ситуации на Востоке Украины путем мирного урегулирования.

"Знаем все. Готовы ко всему. Верим в лучшее. И делаем для этого абсолютно все вместе с нашими партнерами, дипломатами и нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их, быть спокойными и не кричать "все пропало", - сказал Зеленский.

Читайте такжеДанилов: В случае наступления мы будем сражаться, ничего сдавать не собираемсяНапомним, сегодня, 24 января, состоялось срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По результатам заседания секретарь СНБО также призвал украинцев сохранять спокойствие: "Для нас нет ничего нового из того, что на сегодняшний день происходит... Есть ли ситуация сложная? Она у нас сложная с 2014 года".

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