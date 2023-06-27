Лишь 11% - считают фактором успешности национальную идею.

Успешным государством считают Украину 82% граждан и только 16% имеют противоположное мнение. Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

При этом "однозначно да" считают 42%, "скорее да" считают 40%. При этом "скорее нет" считают 12%, и лишь 4% категорически "вовсе нет" - не считают Украину успешным государством.

Также у украинцев спросили, что они считают признаками успешного государства. Полученные результаты достаточно интересны.

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Отмечается, что среди опрошенных 56% считают основным признаком успешного государства сильную армию. Треть - считают такими признаками развитую экономику, верховенство права и единство общества, по 19% – социальную защиту граждан и международный авторитет страны.

Еще по 14-16% - современную науку и технологии, политическую стабильность, равноправное общество и прочные демократические институты. При этом лишь 11% - считают фактором успешности национальную идею.

По результатам исследования 67% опрошенных считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении, 18% – противоположного мнения, еще 15% – не смогли оценить. В группе "Рейтинг" отмечают, что во всех регионах и среди всех возрастных и имущественных групп продолжает доминировать оценка направления как правильного. При этом несколько ниже оценки относительно средних показателей среди жителей южных и восточных регионов, жителей сел, представителей средней возрастной группы и беднейших слоев населения

По данным опроса, вера в Вооруженные Силы Украины (86%) и семья и близкие (61%) являются основными факторами, помогающими сохранять устойчивость во время войны с Россией. Треть отметили, что таким фактором является ежедневный труд (31%), до четверти – вера в государство, религия, или вера в Бога. По 12% отметили, что способствуют их устойчивости участие в волонтерстве и сборах средств, а также международная помощь.

Как проводился опрос

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-11 июня 2023 года. Опрошено 1200 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). В опросе участвовали люди в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.8%

Отношение украинцев к власти - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным КМИС, после победы Украины в войне с Россией Владимира Зеленского на президентском посту хотят сменить лишь 23% опрошенных. При этом 73% украинцев поддерживают обновление центральной власти. Наибольшая поддержка у опрошенных в вопросе обновления Верховной Рады - 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы

Также недавний опрос КМИС показал, что война резко изменила отношение украинцев к Зеленскому как Верховному Главнокомандующему. В частности, перед широкомасштабным вторжением лишь треть украинцев считали, что Зеленский способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий, а сейчас такого мнения придерживаются 86% украинцев.

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