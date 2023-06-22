Сейчас 86% украинцев считают Зеленского эффективным Верховным Главнокомандующим.

Подавляющее большинство украинцев - 86% - считают, что президент Владимир Зеленский эффективно работает как Верховный Главнокомандующий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что перед широкомасштабным российским вторжением в ноябре 2021 года и январе 2022 года КМИС спрашивал респондентов, способен ли, по их мнению, Зеленский эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны.

"Сейчас, в мае 2023 года, КМИС повторил вопрос для отслеживания, насколько изменились взгляды украинцев по этому вопросу. Перед широкомасштабным вторжением лишь треть украинцев считали, что Зеленский способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий. Причем между ноябрем 2021 года и январем 2022 года уверенность в этом даже несколько снизилась. Впрочем, после широкомасштабного вторжения украинцы кардинально изменили свои взгляды и сейчас 86% считают, что Зеленский эффективно работает как Верховный Главнокомандующий", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что согласно результатам опроса, эффективным Верховным Главнокомандующим Зеленского считает большинство населения во всех регионах Украины.

Как проводился опрос

Опрос проведен в течение 26 мая-5 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Было опрошено 984 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Ранее украинцев спрашивали об отношении к государственным институтам

Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральной власти на том или ином уровне. Вместе с этим самый большой запрос на обновление касается Верховной Рады - 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы. Далее идет правительство - его хотели бы сменить 47% респондентов. Меньше всего респондентов - 23% - хотели бы сменить после победы президента.

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