В ближайшие дни из Израиля планируется эвакуировать более 200 украинских граждан.

Информация о том, что некоторые граждане, которых считают пропавшими без вести, попали в плен к боевикам ХАМАС, не подтвердилась.

Об этом сообщил ZN.UA посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, отметив, что в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан.

"Сегодня выезжает 208, завтра – 52. и следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, которые приобретены через посольство", – отметил дипломат.

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Данные относительно украинцев, погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС, по словам Корнейчука не изменились.

Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года палестинские боевики движения ХАМАС совершили массированный обстрел территории Израиля и объявили о начале операции "Шторм Аль-Акса".

10 октября армия Израиля восстановила контроль над границей с Сектором Газа. Израиль сообщил об освобождении занятых боевиками территорий и восстановлении контроля над всей границей с Сектором Газы, через который утром 7 октября прорвались боевики ХАМАС.

13 октября Армия обороны Израиля заявила, что их пехота и танки вошли на территорию Сектора Газа, чтобы зачистить территории от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

13 октября в МИД Украины сообщили, число погибших в Израиле украинцев возросло до 11. Еще девять украинцев считают пропавшими без вести.

13 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы.

Корнийчук также рассказал, что только одна из семерых погибших украинцев имела исключительно украинский паспорт, а остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт.

Он также сообщил, что организовано несколько рейсов для эвакуации украинцев из Израиля, первый из которых вылетит в Румынию 14 октября. Он также отметил, что продолжается поиск возможностей для организации эвакуации украинцев из Сектора Газы через единый пункт пропуска в Египет, который поврежден из-за атак. На эвакуацию оттуда согласились около 240 украинцев. Сейчас в Каире находится украинская команда вместе с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем, которая пытается решить вопрос о создании коридора.

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