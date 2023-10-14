Кадры подтверждают, что боевики пытались убить как можно больше мирных людей.

Появились новые кадры нападения на музыкальный фестиваль на границе с сектором Газа.

На видео, обнародованном BILD, видно, как боевики ХАМАС напали 7 октября на музыкальный фестиваль, который проходил рядом с границей сектора Газа.

Кадры свидетельствуют о том, что террористы напали на фестиваль рано утром. Большинство людей еще спало. Боевики ХАМАС намеренно стреляли по кабинкам общественных туалетов, чтобы убить как можно больше мирных людей.

На еще одном фрагменте видно, как люди в панике убегали от вооруженных террористов. Некоторые пытались спрятаться в автомобилях.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

Израильские военные в четверг предупредили 1,1 миллиона человек, живущих на севере сектора Газа, о необходимость покинуть свои дома на фоне признаков того, что они собираются усилить наступление в ответ на ХАМАС после террористических атак группировки 7 октября, в результате которых погибло более 1300 человек.

За время контроперации ЦАХАЛ "Железные мечи" Израиль ликвидировал нескольких главарей ХАМАС. В частности, в ночь на 12 октября Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу вследствие удара по сектору Газа.

Сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного топ-боевика ХАМАС-высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада. Он руководил воздушными силами группировки.

Кроме того, Армия обороны Израиля ликвидировала командира спецназа ХАМАС Али Кади. На прошлой неделе он возглавил смертельную атаку на юг Израиля.

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