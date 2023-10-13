Сейчас в сотрудничестве с израильской полицией украинские дипломаты продолжают поиски пропавших граждан Украины.

В плену боевиков ХАМАС, которые напали на Израиль, могут находиться граждане Украины. Об этом в эфире "Суспильного" сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, сейчас в сотрудничестве с израильской полицией украинские дипломаты продолжают поиски пропавших граждан Украины.

"Мы ищем (людей, - УНИАН) и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей... Я не думаю, что количество (погибших, - УНИАН) уже существенно изменится", - добавил посол.

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Корнийчук уточнил, что сейчас посольству неизвестно местонахождение определенного количества украинцев. Следовательно, дипломаты не исключают, что часть из них может быть в плену.

"Об этом нам сообщали израильские службы. Это еще не доказанная информация, поэтому я прошу не делать из этого фурор. Но, скорее всего, это соответствует действительности", - уточнил он.

Дипломат также рассказал, что только одна из семерых погибших украинцев имела исключительно украинский паспорт, а остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт.

"Это ни в коем случае не принижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные-это местные жители", - отметил он.

По словам Корнийчука, сейчас уже организовано несколько рейсов для эвакуации украинцев из Израиля, первый из которых вылетит в Румынию 14 октября. Он также отметил, что продолжается поиск возможностей для организации эвакуации украинцев из Сектора Газа через единый пункт пропуска в Египет, который поврежден из-за атак. На эвакуацию оттуда согласились около 240 украинцев. Сейчас в Каире находится украинская команда вместе с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем, которая пытается решить вопрос о создании коридора.

"К сожалению, это касается не только наших граждан... ведь фактически ни один европейский гражданин не смог эвакуироваться оттуда с начала войны. Это проблема и американцев ... они не эвакуировали не только гражданских, но и сотрудников своего посольства... поэтому то, о чем сейчас говорит ЦАХАЛ, фактически невозможно организовать", - добавил посол.

Украинцы в Израиле

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 октября число погибших украинцев в Израиле возросло до семи. Также известно о девяти гражданах, которые получили ранения, и еще девяти, которые считаются пропавшими без вести после нападения боевиков ХАМАСа. Сейчас украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности для поиска пропавших.

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