С 19 декабря стартует программа по выплате денег вакцинированным гражданам.

В приложении "Дия" возможны сбои в первые дни после старта президентской программы по выплате тысяче гривень вакцинированным украинцам. Он запланирован на 19 декабря.

В Министерстве цифровой трансформации изданию Delo.ua объяснили, что это произойдет в случае массового генерирования COVID-сертификатов и подаче запросов на выплату денег.

"Риск в том, что, если, например, в первый день из-за такой перегрузки сервис "ляжет", то он будет возобновлять работу несколько дней", - заявили в ведомстве.

В Минцифры уточнили, что до сих пор порядка 4 миллионов вакцинированных украинцев не сгенерировали сертификаты в "Дие". Там предполагают, что они начнут подавать запросы именно с 19 декабря из-за возможности получить деньги.

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"Мы озабочены тем, что потенциальные получатели 1000 гривен будут заходить в "Дию" и одновременно генерировать Covid-сертификаты и подавать запрос на получение денег. Для нас это будет большая проблема", - рассказали изданию в Минцифры.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны.

Для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", предусмотрят альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу (законопроект №6297). На днях Зеленский подписал принятый парламентом закон.

Автор: Юрий Годован