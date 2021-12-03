В частности, существует риск вывода этих денег из экономики, а также роста инфляции.

У президента Владимира Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать наличными.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что деньги можно будет потратить через приложение "Дия", однако сейчас ведется работа и в отношении того, как эти средства будут получать украинцы, у которых нет приложения или смартфона.

"Вот как оппозиция говорит - дайте живыми деньгами... Но, когда ты даешь живые деньги, то есть обратная сторона медали... Если ты будешь раздавать живыми деньгами... то можешь стимулировать инфляцию, я имею в виду, что деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт", - пояснил Устенко.

Советник президента уточнил, что, выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они будут потрачены.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые сделали две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеИз-за "Омикрона" в Украину запретили въезд иностранцам из 8 странЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, на билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному против COVID-19 украинцу.

Собственно программа стартует 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи