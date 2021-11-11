Украинцы вынуждены были заговорить на русском языке, чтобы выжить, заявила писательница.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой рассказала, почему в Украине появился суржик и как она к нему относится. По ее мнению, украинский народ был вынужден отказываться от родного языка и говорить по-русски, чтобы выжить.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Сегодня".

У писательницы спросили, как быть с теми украинцами, которые считают своим родным языком русский. Ницой рассказала, что четкий языковой закон и просвещение поможет жителям нашей страны. По ее словам, когда-то украинцев "изнасиловали" чужим языком.

"Считаю, что эта проблема русскоязычных - вина учителей, которые сами иногда являются малороссами и не воспитали, не донесли ученикам важность украинского языка в жизни нашего государства. А также то, каким образом части украинцев русский язык стал родным. Потому что тем языком украинцев когда-то "изнасиловали". Чтобы выжить, украинцы вынуждены были заговорить на языке врага, который пришел убивать", - указала Ницой.

Писательница считает, что российские большевики заставляли украинцев разговаривать по-русски. Люди отказались от родного языка, чтобы не умереть с голоду во время Голодомора и не быть расстрелянными во время "красного террора", который происходил после трагических событий 1932-1933 годов.

Читайте такжеНицой обругала украинских спортсменок из-за языка: "на украинском, курица, на украинском!""Представляете, какой ослаблен был наш народ после пытки нации голодом, а на смену этим пыткам пришли расстрелы. Убивали всех, кто строил и мог строить в Украине Украину, а не "Рашу". Учителя должны донести это до всех украинских детей, какого бы этнического происхождения они ни были", - добавила Ницой.

Также она подчеркнула, что не выступает против языков этнических меньшинств в Украине. Ницой поддерживает языковое и культурное разнообразие, однако все должны понимать, что государственным и обязательным для всех является исключительно украинский.

По словам писательницы, она не презирает суржик, ведь он возник вследствие того, что украинский народ пережил геноцид.

"Мне неприемлемее русский язык, чем суржик. Разберемся, что такое суржик? Это искореженный украинский. А почему она покручена? Украинский народ пережил геноцид. Но кроме этого, над нами был осуществлен еще один адский эксперимент – лингвоцид", - рассказала Ницой.

Писательница говорит, что некоторые украинские слова просто запрещались, поэтому люди были вынуждены общаться на суржике, потому что такой язык понимали русскоязычные. Ницой считает, что сейчас в суржике можно увидеть и положительные черты.

Так, "московиты", которые начинают говорить на украинском, часто употребляют суржик, однако они уже идут к тому, чтобы говорить исключительно на государственном языке. По словам Ницой, травить за суржик не нужно, но нужно говорить, что уже пришло время возвращаться в украинский язык.

Читайте также"Отсутствие таланта?": Ницой раскритиковала группу Green Grey из-за русского языка"Не забывайте, все моксовиты, которые хотят выучить украинский язык и перейти на украинский, – все будут разговаривать на суржике. Какой бы язык вы ни изучали, вы будете говорить сначала суржиком: англоязычным суржиком, франкоязычным суржиком, поэтому не надо травить тех, кто на этапе изучения языка разговаривает на суржике, как и тех, поломанных лингвоцидом людей. Им надо помочь заговорить на хорошем украинском, тем более что мы все, в большей или меньшей степени, поломанные разными империями. Поэтому нам всем не помешает попрактиковаться в чистоте языка", - добавила Ницой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полиция завела уголовное дело на экс-депутата Рады Ирину Фарион и детскую писательницу Ларису Ницой из-за оскорблений в адрес русскоязычных спортсменов. После этого писательница заявила, что не видит ничего обидного в слове "московит".

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко