Писательница сказала, что не видит ничего обидного в слове "московит".

Скандальная детская писательница Лариса Ницой не видит ничего обидного в слове "московит".

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

Ницой сказала, что впервые слышит, что в полиции расследуют дело, в котором фигурирует ее фамилия (речь идет об уголовном производстве по ч. 1 ст. 161 УК, зарегистрированном в Национальной полиции по решению суда).

"Когда это, где это, впервые такое слышу. То, что я их (спортсменов – УНИАН) критиковала? Да, критиковала. Я подниму эти свои тексты. Мне самой интересно.

Это правда: все, кто разговаривает в публичном украинском пространстве на русском языке - это московиты. Так я их называю. А что тут неправда? Люди, которые говорят по-французски, их как называют? Французами. Люди, которые говорят по-немецки, мы говорим: о, немцы. Если люди говорят по-итальянски, мы говорим: о, итальянцы какие-то сидят за соседним столиком. А люди, которые разговаривают на московском языке - они московиты. Точка. Если вы хотите быть украинцами - разговаривайте на украинском, и тогда вас весь мир будет идентифицировать, как украинцев. Потому что все сборные, и футбольные, и любые другие, дают пресс-конференции на языке своей страны. Язык нашей страны - украинский", - сказала писательница.

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Также она добавила, что было бы интересно узнать, "кто в моих словах увидел нарушение равноправия граждан".

Уголовное дело против Ницой и Фарион

Сегодня стало известно, что правоохранители начали уголовное производство, фигурантами которого являются скандальная экс-депутат Рады Ирина Фарион и детская писательница Лариса Ницой.

Дело завели из-за скорблений Фарион и Ницой в адрес украинских олимпийцев и футболистов национальной сборной. Расследование начали в октябре по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины. Основанием для открытия дела стало решение суда от 4 октября, который обязал сделать это.

Автор: Дмитрий Хилюк