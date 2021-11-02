Обе известны своими заявлениями в адрес русскоязычных украинцев.

Правоохранители начали уголовное производство, фигурантами которого являются скандальная экс-депутат Рады Ирина Фарион и детская писательница Лариса Ницой.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на Национальную полицию.

Дело завели из-за оскорблений со стороны Фарион и Ницой в адрес украинских олимпийцев и футболистов национальной сборной. Расследование начали в октябре по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины. Основанием для открытия дела стало решение суда от 4 октября, который обязал сделать это.

Заявление на Фарион и Ницой в правоохранительные органы написал харьковский адвокат Денис Ярославский. В комментарии сайту "Страна" он рассказал, что планирует публично освещать резонансное дело.

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"Хотя полиция и пыталась спустить все "на тормозах", но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших Олимпийских призеров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, а и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене", - говорится в тексте заявления Ярославского.

Скандальные заявления Фарион и Ницой

Ранее Фарион назвала олимпийскую медалистку Ярославу Магучих "биомусором" за ее фото на Олимпиаде с российской соперницей.

В свою очередь Ницой обругала украинских спортсменок на Олимпиаде в Токио, которые давали комментарий на русском языке. Однако конкретных фамилий не назвала.

В еще одном случае Ницой оскорбила футболиста Артема Довбика, который забил победный гол в матче Украина-Швеция и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Причиной стало то, что спортсмен на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке, а не на украинском. Ницой назвала его" московитом "и"марсианином".

Автор: Виолетта Орлова