Если человеку не удалось вовремя забрать заказанные документы, в МВД сообщили, где именно их можно будет забрать потом.

В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали о сроках хранения заказанных документов - загранпаспорта и ID-карты.

Как сообщает в Facebook МВД, после хранения в центрах "Паспортный сервис" или в ЦПАУ заграничного паспорта в течение 1 месяца, а ID-карты - 3 месяца, их передают в отделение Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).

"Если вам не удалось вовремя забрать заказанные паспортные документы в Украине, срок их хранения в центрах "Паспортный сервис" или в ЦПАУ для загранпаспорта составляет 1 месяц, для ID-карты - 3 месяца. Затем их передают в отделение Государственной миграционной службы, где они хранятся до окончания военного положения. Такие же сроки действуют в центрах "Паспортный сервис", работающих на территории Европы", - сказано в сообщении.

Видео дня

Украинские паспорта

Гражданам Украины, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и зарубежный. Так, с 23 мая 2022 года в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

С 1 ноября 2022 года в Украине выросла стоимость срочного оформления внутреннего паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца. В частности, согласно постановлению Кабмина, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 грн до 496 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: