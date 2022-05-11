Сейчас пограничники продолжают детальную проверку местности.

Государственная пограничная служба Украины восстановила контроль на участке границы протяженностью почти 1,2 тыс. км, две трети из которых - это граница с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран.

"Государственная пограничная служба в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей в рамках восстановления контроля за границей вышла на участки ответственности. В целом восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1 тысяча 200 километров, две трети из которых - это граница с Россией. Тем не менее опасность остается, именно поэтому классической охраны границы, которая была до агрессии, конечно, не происходит", - отметил он.

Так, сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверки местности в пограничье, обустраиваются опорные пункты, наблюдательные и контрольные посты, а также другие необходимые места для несения службы.

Также, заметил Баран, продолжают иметь место нарушения пересечения госграницы вне пунктов пропуска гражданами Украины, которые имеют целью избежать мобилизации.

"На сегодняшний день это почти 3 тысячи 300 человек, большинство которых, две трети, задержали вне пунктов пропуска", - сказал он.

Кроме того, представитель ГПСУ подчеркнул: "За последние дни растет количество обстрелов территории Украины, мест несения службы пограничников. И не только из артиллерии, но и с авиации, наносящей удары с территории России".

Баран также отметил, что 207 военнослужащих ГПСУ были отмечены государственными наградами, 57 из них - посмертно.

Отметим, Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили оккупантов к границе РФ. Воинам удалось освободить несколько населенных пунктов.

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