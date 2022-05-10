Ряд запретов действует в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых приграничных районов области.

На территории Черниговской области вблизи границы ввели дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

В частности, в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов Черниговской области (до 20 км от государственной границы) запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств;

проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 до 06:00;

осуществление любых полетов беспилотных летательных аппаратов;

проведение различного рода отдыха;

передвижения и пребывания лиц в лесных массивах и лесополосах;

ношение военной формы одежды гражданским населением.

Как сообщал УНИАН, в апреле военное положение в Украине, введенное после полномасштабного вторжения Российской Федерации, продлили до 25 мая 2022 года.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

Также на период военного положения возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

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