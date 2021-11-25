Продолжаются масштабные мероприятия по усилению возможностей реагирования на нестандартные ситуации.

На линии госграницы с Беларусью продолжаются усиленные меры по охране и защите, осуществляется воздушный мониторинг территорий.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

В службе напомнили, что, ввиду потенциальных рисков обострения ситуации, с вечера 23 ноября начался основной этап совместной специальной пограничной операции "Полесье". Для управления операцией сформирована трехуровневая система управления с Межведомственным координационным штабом, региональными штабами и координационными группами.

"На заседании штаба вчера (24 ноября) представители всех привлеченных субъектов в очередной раз обсудили порядок реализации совместных действий. Кроме этого, с учетом опыта стран ЕС, продолжается обработка распорядительных документов, которые позволят оперативно и эффективно реагировать на современные угрозы на границе", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ информируют, что в рамках операции в приграничных районах и на границе на службу выходят совместные с представителями Нацгвардии и Нацполиции наряды, установлены дополнительные контрольные посты и патрулируются подъездные пути к границе.

"Отметим, что в настоящее время на усилении находятся определенные резервы во всех областях, граничащих с Беларусью, и продолжается обустройство мест их дислокаций. Также проводятся мероприятия по укреплению границы на направлениях вероятных правонарушений, для этого сформированы необходимые инженерные группы", - сообщает Госпогранслужба.

Также продолжаются масштабные мероприятия по усилению возможностей реагирования на нестандартные ситуации. В частности, продолжается подготовка к совместному тактико-специальному учению, в рамках которого пограничники с представителями Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных Сил Украины, ГСЧС проводят необходимые тренировки органов управления, слаженность всех сил по локализации кризисных и нестандартных ситуаций на границе.

В ГПСУ напомнили, что для усиления защиты государственной границы с Республикой Беларусь и укрепления обороноспособности государства 24 ноября правительство выделило МВД и Минобороны почти 214 млн грн. Это позволит укрепить уязвимые участки границы и обеспечить дополнительные силы защиты.

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С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией.

Кроме того, украинская разведка заявила, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

В свою очередь, ряд американских СМИ в течение ноября сообщили, что разведка США считает вероятным вторжение России в Украину. Москва может начать наступление с белорусской территории и с аннексированного Крыма, утверждают источники агентства Bloomberg.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в масштабное вторжение России в нашу страну.

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Автор: Инна Андалицкая