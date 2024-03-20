Сотрудник Центра военно-морского анализа объяснил, что не так с процессом рекрутинга в Украине.

Украина на уровне государства должна разобраться в аудите сил: проблемы на фронте связаны не только с неэффективной мобилизацией. Хотя этот процесс также крайне несовершенен.

Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что сейчас большинство украинцев считают, что мобилизация - это билет в один конец. Из-за подобных мыслей и недостатка пехоты будущее Украины еще больше волнует, сказал он в интервью Telegraf.

"Сейчас, если ты мобилизован в Украине и тебя призвали в армию, это во многом билет в один конец, особенно если ты идешь в пехоту. Около 70% потерь, как правило, случаются в пехоте. И единственный "выход" - если ты убит или ранен во время боя", - сказал он.

По мнению Кофмана, перед Украиной встали три вызова: дефицит живой силы, нехватка боеприпасов, и создание фортификационной обороны.

Если конкретно рассматривать процесс мобилизации и принятия соответствующего законопроекта, то проблема заключается не только в кадровой политике. Прежде всего - нужен аудит сил, которым уже сейчас занимаются украинские военные, заявил аналитик. В то же время он назвал процесс рекрутинга "очень неэффективным" - многие люди не понимают, кого государство мобилизует, и что дальше происходит с человеком, когда он оказывается в армии.

Именно поэтому сейчас Украина работает над созданием справедливой политики по мобилизации людей, подчеркнул он. "Это также касается установления ограничений по службе. Обсуждается 36-месячный лимит срока службы и предоставление людям разъяснений, как можно покинуть войско, и чего им ожидать в армии", - пояснил аналитик.

В то же время, даже после принятия законопроекта, государству понадобятся месяцы, чтобы наработать необходимые механизмы работы, организовать обучение новобранцев и т.д., считает он.

Но, если вопрос с живой силой не решится в ближайшее время, ситуация, которая может сложиться уже во второй половине 2024 года, - будет вызывать беспокойство.

"Проблема с живой силой - это вопрос, на решение которого понадобятся месяцы. И если он не будет решен, то, да, я очень волнуюсь за ситуацию в Украине во второй половине этого года", - заявил Кофман.

Командир "Волков Да Винчи" высказался о мобилизации

Свое видение на то, какой должна быть мобилизации в Украине, также высказал командир знаменитого батальона "Волки Да Винчи". Сергей Филимонов отметил, что условно красивые видео и "горячие" высказывания о войне - слабая мотивация для человека, который понимает, что может погибнуть.

Он объяснил, каким образом рекрутинг ведут к его "волкам", кто больше всего нужен, и как найти мотивацию на то, чтобы не бояться воевать. Военный признал, что в некоторые подразделения не пошел бы сейчас, если бы был гражданским, а в некоторых - мог бы служить и пехотой.

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