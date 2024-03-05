Отмечается, что мобилизация идет планомерно, хоть и не такими темпами, как хотелось.

Мобилизация в Украине не провалена, ведь в таком случае ВСУ не получали бы пополнение уже несколько месяцев, с тех пор как об этом говорят.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, набор в ряды украинской армии идет планомерно.

"Украинцы выполняют свой долг по защите Отечества и дальше будут выполнять. Набор в армию идет планомерно. Возможно, не в том количестве и не того качества, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но что есть – то есть", - отметил Истомин.

Он добавил, что основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация. Критического уменьшения призванных граждан не наблюдается, в частности на Полтавщине.

"Я не могу сказать, что так называемый "новый закон о мобилизации" готовят потому, что мобилизация провалена. Очевидно, он нужен для улучшения качественных показателей и снятия напряжения в обществе", - отметил Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК добавил, что не относится со скепсисом к рекрутингу. Чаще всего контракт подписывают те, кто желает стать профессиональным военным. Истомин отметил, что контрактная служба это не что-то новое, но это прерогатива мирного времени. Такая служба имеет возрастные ограничения: на нее берут людей от 18 до 45 лет. Впрочем, ВСУ не могут покрыть потребности только за счет высокомотивированных людей с возрастным цензом. Призыву же по мобилизации подлежат граждане от 27 до 60 лет.

"Сейчас служба по мобилизации и по контракту идут параллельно, потому что таковы вызовы современности. В результате в одном подразделении служат и мобилизованные, и рекрутированные. Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все - защитники Украины", - отметил Истомин.

Представитель ТЦК добавил, что военнообязанные иногда боятся идти в ТЦК. Впрочем, есть рекрутинг и альтернатива призыва непосредственно через контакт с бригадами и подразделениями.

"Наша цель - укомплектованное боеспособное украинское войско. И для нас не принципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ - по контракту или по мобилизации", - отметил Истомин.

Мобилизация в Украине - главные новости

Кабмин в конце января передал в Раду обновленную версию проекта закона о мобилизации. 7 февраля парламент поддержал в первом чтении правительственный документ. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к нему, которых более 4 тысяч.

Нардеп Роман Грищук отметил, что многое зависит от способности парламентского комитета найти принципиальное решение по балансировке ключевых положений.

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