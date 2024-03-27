В нашем государстве хотят вместо срочной службы ввести базовую военную службу.

Продолжается мобилизация в Украине, и Министерство обороны опубликовало информацию о том, что предусматривает законопроект №10449 о мобилизационных мероприятиях и военной подготовке.

Мобилизация предлагается c 25 до 60 лет, с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка. От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан.

Вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца - в военное. Граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы. 18-летние, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

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Также отмечается, что законопроект предусматривает 2 вида военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Подготовка будет действовать для той категории мужчин, которые учатся в высших учебных заведениях. А служить будут те, кто не учится в университете.

Сегодня в центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет могли бы быть мобилизованы.

Сейчас комитет парламента по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассматривать правки к законопроекту о мобилизации. По состоянию на 26 марта было обработано 2815 поправок.

По мнению представителя ТЦК и СП Ивано-Франковской области Романа Бондаря, власть умышленно задерживает принятие закона из-за "непопулярности" такого решения.

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