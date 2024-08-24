К патриотическому флешмобу "Цвета Свободы", который инициировал "УДАР Виталия Кличко", присоединились люди со всей Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице УДАРа.

"Патриотический флешмоб "Цвета Свободы" ко Дню Государственного флага и Дню Независимости Украины объединил людей из всех регионов Украины. По предложению "УДАРа Виталия Кличко" украинцы украсили сине-желтыми лентами и национальными флагами свои окна и балконы, машины и одежду. Чтобы показать: мы - вместе! И мы горды, что мы - украинцы!" - говорится в сообщении.

Флешмоб продолжается в дальнейшем. Украинцы в любом уголке мира с гордостью вывешивают флаги и украшают машины и одежду сине-желтыми цветами свободы, сообщают в партии.

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Ранее сообщалось, что "УДАР Виталия Кличко" инициировал флешмоб "Цвета Свободы" ко Дню Государственного флага и Дня Независимости Украины и призвал присоединиться всех украинцев. А первый заместитель председателя "УДАРа Виталия Кличко", руководитель Центрального исполкома партии Артур Палатный выразил убеждение, что вскоре цвета украинского флага замаячат и во временно оккупированных городах.