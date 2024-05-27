Также компания обязуется выплачивать ежемесячное пособие всем семьям погибших, в которых остаются несовершеннолетние дети

Сеть ТЦ "Эпицентр К" выплатит по 1 миллиону гривень семьям погибших при ударе России по гипермаркету в Харькове 25 мая. Об этом сообщила руководитель департамента по связям с общественностью сети Юлия Чудновец в Facebook.

"Мы в "Эпицентре" понимаем, что есть люди, которым поддержка сейчас нужна больше всего, - семьи погибших и пострадавших", - отметила она.

По словам спикера, также компания обязуется выплачивать ежемесячное пособие всем семьям погибших, в которых остаются несовершеннолетние дети. Размер - 10 тысяч гривень на каждого ребенка до достижения ими 18 лет.

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Кроме того, "Эпицентр" возьмет на себя все расходы на погребение погибших.

"Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы затраты на лечение и реабилитацию", - добавила Чудновец.

Удар России по "Эпицентру" в Харькове 25 мая - что сообщалось

Напомним, в субботу, 25 мая, российские войска четыре раза ударили по Харькову. При этом самый жестокий удар пришелся по гипермаркету "Эпицентр" на Салтовке, били управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

27 мая стало известно о том, что количество погибших при данном ударе возросло до 18 человек.

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