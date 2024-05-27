Погибших в гипермаркете в Харькове может быть 18.

В разрушенном россиянами гипермаркете "Эпицентр" в Харькове ночью нашли еще одно тело, поисковые работы и идентификация жертв продолжаются. Об этом сообщил руководитель Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"Этой ночью на месте, где был отдел по продаже светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать. Также продолжается и работа в лаборатории - в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв. В то же время поиски не прекращаются, к сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела", - заявил он.

В то же время, представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире Радио Свобода заявил, что погибших в гипермаркете в Харькове может быть 18, идентификация осложняется последствиями пожара.

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По его словам, сейчас точно установлены личности 11 человек, еще семь заявлений в правоохранительные органы поступило от родственников. Он добавил, что территория магазина очень большая, а от некоторых тел почти ничего не осталось.

"Всего по состоянию на сейчас вероятными погибшими являются около 18 человек. То есть это 11 тел, которые нашли, и 7 заявлений, которые остаются", - сказал Чубенко.

Кроме того, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что всего на сейчас в больницах находится 21 человек.

"Среди них один ребенок 13 лет - состояние средней тяжести с положительной динамикой. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - заявил глава ОГА.

Удар по "Эпицентру" в Харькове - детали

Российские войска ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове днем 25 мая авиабомбами УМПБ Д-30. В тот день была информация о двух погибших и 11 раненых. Мэр Харькова Терехов сообщил, что есть большое количество людей пропавших без вести и много раненых. Судя по всему, удар наносили именно по торговому центру, где находилось много людей.

26 мая Харьковская областная прокуратура обнародовала обновленные данные о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове. В своем Telegram-канале ведомство также обнародовало кадры с камер наблюдения.

В прокуратуре заявили, что установлено ранение 44-х и гибель 14-и человек. Идентифицированы 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

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