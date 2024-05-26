Уже идентифицировано 14 тел, поделился глава Харьковской областной военной администрации.

На месте удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове спасатели ГСЧС разобрали и проанализировали примерно 30% завалов. Работы значительно усложняют постоянные сигналы тревоги, поскольку враг фактически демонстрирует возможность повторного удара по этому же месту. Кроме того, россияне продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковщины, в результате этого есть жертвы и пострадавшие, а в некоторых районах горят мощные пожары.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона. По состоянию на 17.20 спасательные работы в Харькове на месте вражеского удара в "Эпицентре" продолжаются. Люди приходят целыми семьями и сдают образцы ДНК, чтобы, возможно, идентифицировать своих близких.

"Сейчас идентифицировано 14 тел, еще нашли фрагменты двух тел, однако после экспертизы ДНК будет понятно, это еще две новые жертвы удара российских террористов. Кроме того, сейчас среди погибших 12 летняя девочка и ее мать. Сейчас считается официально без вести пропавшими еще 8 человек. Что касается завалов, то сейчас работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали и проанализировали примерно 30%. Работу усложняют постоянные сигналы тревоги, потому что нужно приостанавливать работу, поскольку враг демонстрирует фактически возможность повторного удара по этому месту", - акцентировал Синегубов.

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Он добавил, что уже неоднократно враг наносил повторные удары на местах попадания, потому что имеет целью уничтожить украинских спасателей ГСЧС и экстренные службы. Кроме того, на месте удара в "Эпицентре" работают психологи для оказания помощи людям, которые находятся в шоковом состоянии.

Наряду с этим враг не оставляет обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковщины, в частности, речь идет о населенных пунктах Харьковского, Чугуевского, Богодуховского районов. "Так именно сейчас враг нанес удар по населенному пункту Боровая. Сейчас там погибла женщина, два ребенка получили ранения. Разрушены пять частных домохозяйств. Сейчас там работают наши экстренные службы для того, чтобы ликвидировать последствия и выяснить, есть ли там еще фактически жертвы", - подчеркнул он.

Кроме того, в результате обстрелов есть пожары по Изюмскому и Чугуевскому районам. "Например, в Оскольской громаде сейчас пожар достигает 700 квадратных километров. Делаем все возможно для ликвидации последствий и локализации, чтобы не было угрозы для наших населенных пунктов", - отметил председатель Харьковской ОВА.

В центре внимания Харьков - новости сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, в субботу 25 мая россияне четыре раза ударили по Харькову. Самый жестокий вражеский удар управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 пришелся по гипермаркету "Эпицентр" на Салтовке. Кроме того, в течение этого дня российские захватчики попали уже по центру города и Центральному парку, там тоже ранены люди.

Среди людей, которые находились в "Эпицентре" на момент удара, много погибших раненых и пропавших без вести. Цифры жертв и пострадавших в результате российской атаки на Харьков постоянно растет. На пепелище от руин следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести.

По состоянию на 16.00 председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших от российского удара по "Эпицентру" возросло до 16 человек, но эти данные не окончательные, и они обновляются.

По информации правоохранителей по состоянию на 16:30 общее количество погибших составляет 14 человек. Также из пепелища изъяты фрагменты тел, продолжается их идентификация. Известно о 44 раненых, из которых 14 женщин и 30 мужчин, среди них 14-летний парень. По данным полиции по экспертизам ДНК идентифицировали тела восьми граждан. Среди погибших - 12-летняя девочка, которая была посетителем заведения торговли. Кроме того, по данным полиции, до 25 человек возросло количество пострадавших в результате попадания по центральной части Харькова.

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